Krimi aus Frankreich: "Der Erlkönig"

Wenige Tage nachdem Sandrine zu einer Insel aufgebrochen ist, findet man sie verstört und mit fremdem Blut an ihren Kleidern am Strand. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert. Was sie erzählt, ist wirr.

Kommissar Damien kann sich keinen Reim darauf machen. Von welchem Kinderheim spricht Sandrine? Was hat es mit dem Bootsunglück auf sich, bei dem alle Kinder ums Leben gekommen seien sollen? Und weshalb stammelt sie immer wieder voller Schrecken diesen einen Namen: der Erlkönig? Damien folgt den Puzzleteilen von Sandrines Geschichte – und blickt schon bald in einen Abgrund, der dunkler ist als jede Nacht ...

Jérôme Loubry, geboren 1976, lebt nach Stationen im Ausland heute in der Provence. Er gilt als der aufsteigende Stern am französischen Krimihimmel. 2019 wurde er für "Der Erlkönig" (Originaltitel: "Les Refuges") mit dem "Prix Cognac du meilleur roman francophone" ausgezeichnet, einem der wichtigsten Krimipreise in Frankreich.

"Der Erlkönig"

Jérôme Loubry

Erscheint: 29.03.2021

Verlag: Ullstein TB

ISBN: 978-3-548-06375-1

10,99 EUR

Aus dem Französischen übersetzt von Alexandra Baisch