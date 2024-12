Lesetipp: Making it so. Mein Leben

Er ist Captain Jean-Luc Picard und Professor Charles Xavier, ebenso wie er bereits zahlreiche Figuren aus den Werken Shakespeares verkörpert hat: Sir Patrick Stewart. In seiner Autobiografie gewährt er den Lesern intime Einblicke in sein Leben und seine jahrzehntelange Karriere. So geht es in den Anekdoten etwa direkt um den Tag seiner Geburt 1940, als die Hebamme im Kino saß, während seine Mutter schon in den Wehen lag – eine frühe Verbindung zum Film, gewissermaßen. Der Autor schont sich nicht, er berichtet von den schwierigen Zeiten in seinem Leben, zum Beispiel von der Scheidung von seiner ersten Frau Sheila, genauso wie von vielen Höhepunkten. Nicht umsonst trägt das Werk zudem den Titel „Making it so“, angelehnt an den typischen Spruch „Make it so“ seiner Rolle JeanLuc Picard in Star Trek: Auch rund um die bekannte Science-Fiction-Serie erzählt der Schauspieler allerlei Geschichten, etwa von den viel zu engen Uniformen. Außerdem erfahren die Leser, welches Ende er sich für die Serie „Star Trek: Picard“ gewünscht hätte. Lesenswert!