Romane von Carla Berling: witzig, direkt und charmant

Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete Carla Berling auf Anhieb einen Erfolg als Selfpublisherin. Sie tourt regelmäßig durch Deutschland. Die Autorin lebt in Köln, ist verheiratet und hat drei Söhne. Wir stellen drei ihrer Romane vor.

Was nicht glücklich macht, kann weg

Billie ist eine Frau mit Prinzipien: Rituale regeln den Alltag, Freundschaften findet sie überflüssig, Besuche oder sonstige Störungen ihres Lebens mit Ehemann Thilo lehnt sie ab. Als ihr Sohn Jonas sie bittet, für ein paar Monate nach Köln zu kommen und ihren Enkel August zu hüten, springt sie über ihren Schatten. In Köln trifft sie auf ein kunterbuntes Haus, ein vorwitziges Kind und unkonventionelle Menschen, die anders leben, frei denken und Billies Weltbild aus den Angeln heben. Aber dann fängt es an, Spaß zu machen. Bis an einem Weihnachtsabend alte Geschichten auf den Tisch kommen...