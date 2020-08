In diesen Tagen feiert Iris Berben ihren 70. Geburtstag, die großartige Schauspielerin kann zurückblicken auf fünf Jahrzehnte Filmgeschichte. Aus diesem Anlass verlost prisma ihr Buch "Ein Jahr – ein Leben".

2013 gab Iris Berben in Gesprächen mit ZEITmagazin-Chef Christoph Amend ein Jahr lang Einblicke in ihre Arbeit, in ihr Leben, ihre Träume. In dem Buch, das die beiden gemeinsam verfasst haben, erzählt sie aus ihrem Alltag, von Höhen und Tiefen, von Plänen und Wünschen, von Erfolgen und Niederlagen. Und berichtet von Begegnungen, die sie geprägt haben, von Erlebnissen, die sie nicht vergessen wird.

Titel: Ein Jahr – ein Leben

Autoren: Iris Berben, Christoph Amend

Erschienen bei: S. Fischer Verlage

Erscheinungstermin: 21.11.2013

prisma verlost 3x1 Exemplar des Buches. Einfach bis zum 12. August 2020 das Formular unten ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Viel Glück!

