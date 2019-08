| Digitales Leben

Podcasts sind in. Noch vor wenigen Jahren konnten sie sich nicht richtig durchsetzen. Doch jetzt hören immer mehr Menschen zu.

Einer, der weiß, was einen erfolgreichen Podcast ausmacht, ist Gabor Steingart. Der ehemalige Spiegel-Journalist und Herausgeber des Handelsblatts konzentriert sich in Berlin auf digitalen Journalismus. "Der Mensch liebt die Vielfalt, viele Dinge gleichzeitig machen zu wollen. Podcasts kann man wunderbar nebenbei hören, bei vielen Gelegenheiten. Selbst in der U-Bahn kann man sie hören – Radio nicht. Ich glaube, dass es eine ganze Welle von neuen Formaten geben wird. Jeder, der sich artikulieren möchte, wird sich dieses Mediums bedienen und es anderen anbieten."

Podcast hören ist einfach: Die meisten Formate sind kostenlos und werden zum Beispiel auf Smartphones geladen. Entweder werden sie dann über Kopfhörer gehört oder über externe Lautsprecher abgespielt, beispielsweise im Auto. Podcasts bestehen aus einer Serie an Beiträgen, die online geladen werden. Eine einzelne Folge können Sie jederzeit stoppen und später weiterhören oder zur nächsten Folge springen, auch zu älteren. Podcasts haben keine festen Sendezeiten, sie stehen den Nutzern auf Abruf zur Verfügung. So verpassen sie keine Folge.

AKTUELLE PODCASTS – drei prisma-TIPPS

Steingarts Morning Briefing



Ein stets aktueller Mix aus Welt geschehen, Politik und Wirtschaft. Mit hochkarätigen Gesprächspartnern und Einschätzungen von Experten. Dazu der tägliche Blick an die Wall Street. Ein Podcast, mit dem Sie stets gut informiert in den Tag starten. Je Episode etwa 25 Minuten, täglich ab circa 7.30 Uhr abrufbar.

SWR2 Wissen



Für alle, die Hintergründe verstehen möchten. Dieser Podcast ist tiefgehend, beleuchtet Themen nicht nur, sondern hinterfragt sie auch. Mit vielen Praxisbeispielen. Ob Bildung, Psychologie, Er nährung, Gesundheit oder Technik: "SWR2 Wissen" ist nah dran und informiert aus gewogen. Je 25 Minuten, täglich neu.

Phrasenmäher



Im Fernsehen sagt man "ungeschminkt". Hier ist es das 1:1-Gespräch, ungekürzt. In diesem Podcast von "Bild" holt Moderator Kai Traemann regelmäßig Fußballgrößen vors Mikrofon. Die erzählen bestens gelaunt und geben tiefe Einblicke ins Kabinenleben und den Trainingsalltag. Jede Woche neu, je Episode etwa eine Stunde.

Auch zahlreiche Tageszeitungen, bei denen prisma beiliegt, bieten Podcasts an. Womöglich ist auch Ihre Tageszeitung darunter. Hier ein Überblick:*

WESTEN

NRZ

Westfalenpost

General-Anzeiger Bonn

Remscheider General-Anzeiger

Rheinische Post

Solinger Tageblatt

Saarbrücker Zeitung

Mindener Tageblatt

Ruhr-Nachrichten

OSTEN

Berliner Morgenpost: Mein Berlin / Immerhertha

Märkische Oderzeitung

Berliner Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung

Volksstimme Magdeburg

SÜDEN

Schwäbische Zeitung

Südwest Presse

Weinheimer Nachrichten

Main-Echo

Mittelbayerische Zeitung

NORDEN

Hamburger Morgenpost: Der Tag an dem ... / Hamburger Zweierkette

Hamburger Abendblatt

Weser-Kurier

SHZ

NOZ (VfL Osnabrück)

NWZ (Serien)



*Stand: August 2019

Quelle: sb