Home Magazin Gesundheit

Adventszeit: Genießen mit gesunder Gelassenheit

08.12.2025 Arzt-Kolumne

Adventszeit: Genießen mit gesunder Gelassenheit

von Heinz-Wilhelm Esser
Die Weihnachtszeit muss nicht ungesund sein. Mit ein paar einfachen Tipps kann man die Adventszeit genießen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Entscheidend ist, was man das ganze Jahr über macht.
Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie am Sana-Klinikum Remscheid und bekannt als "Doc Esser" in TV und Hörfunk sowie als Buchautor.
Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie am Sana-Klinikum Remscheid und bekannt als "Doc Esser" in TV und Hörfunk sowie als Buchautor. Fotoquelle: WDR/Herby Sachs

„Lieber Doc Esser, nun geht’s wieder los – Plätzchen, Glühwein, Gans. Ich fühle mich jetzt schon ungesund!“ Mit diesen Worten saß kürzlich eine 36-jährige Patientin vor mir. Jedes Jahr dasselbe Spiel: Kaum rückt die Weihnachtszeit näher, steigen bei vielen Menschen Puls und schlechtes Gewissen gleichzeitig an. Die Angst: Jetzt wird alles ungesund – und jetzt geht’s bergab.

Aber mal ehrlich, Weihnachten dauert vier Wochen. Das Jahr hat zwölf Monate. „Entscheidend für unsere Gesundheit ist nicht, was zwischen Nikolaus und Silvester passiert, sondern das, was wir in den restlichen elf Monaten machen“, antwortete ich ihr. Natürlich essen wir mehr Zucker, Fett und vielleicht auch ein, zwei Dominosteine zu viel. Na und? Problematisch wird’s erst, wenn wir das ganze Jahr über so essen. Unser Körper steckt eine Phase der Schlemmerei locker weg, wenn wir ihm sonst regelmäßig Gutes tun. Dazu gehören Bewegung – und zwar nicht erst am 1. Januar – und eine Ernährung, die bunt, frisch und halbwegs ausgewogen daherkommt.

Noch ein Punkt, den wir häufig vergessen: Gelassenheit ist ein Gesundheitsfaktor. Wer sich durch die Adventszeit stresst, weil jede Marzipankugel als Sünde zählt, tut sich am Ende weniger Gutes als jemand, der genießt, lacht und danach wieder in den normalen Rhythmus findet. Also genießt die Zeit. Esst die Plätzchen. Trinkt den Glühwein – vielleicht nicht jeden Abend. Und wenn die Lichterketten wieder im Keller liegen, startet ihr einfach wieder in eure ganz normalen gesunden Gewohnheiten. Euer Körper kann das ab. Versprochen.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Wenn der Harndrang zum Rätsel wird

Arzt-Kolumne
Doc Julia Fischer

Aidshilfen rufen zu Solidarität auf

Gesundheitsmeldung
Eine Grafik mit Händen zum Thema Aids.

Wechselwirkungen mit Medikamenten: Vorsicht bei diesen Lebensmitteln

Apotheker-Kolumne
Markus Oelze mit rosa Hemd

So lernen Kleinkinder durchzuschlafen

Arzt-Kolumne
Dr. Melanie Ahaus ist niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen.

Durchfall: Krankheitserreger natürlich bekämpfen

Gesundheitsmeldung
Ein Mann hält sich den Bauch.

Krebsvorsorge nicht verpassen!

Gesundheitsmeldung
Ein Mann bekommt ein Hautscreening.

Oktopusse für kleine Kämpfer

Gesundheitsmeldung
Eine Grafik einer Krankenstation für Frühchen.

Herzinfarkt bei Frauen – oft nicht sofort erkannt

Arzt-Kolumne
Doc Julia Fischer

Welche Impfungen sind jetzt wichtig?

Arzt-Kolumne
Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie am Sana-Klinikum Remscheid und bekannt als „Doc Esser“ in TV, Hörfunk und als Buchautor.

Weltdiabetestag am 14. November

Gesundheitsmeldung
Eine Spritze im Arm.

Kleine Wunden, große Gefahr

Arzt-Kolumne
Prof. Dr. med. Joachim Dissemond

Bluthochdruck – Risikofaktor mit schweren Folgen

Gesundheit
Doc Julia Fischer