Kleine Wunden, große Gefahr: So wichtig ist die Pflege bei Diabetes-Patienten

„Warum soll ich denn mit jeder Wunde gleich zum Arzt? Darum kann ich mich doch selbst kümmern.“ Das sagte kürzlich eine Patientin mit Typ-2-Diabetes zu mir, bei der sich eine Wunde am Fuß entzündet hatte. Getreu der Alltagsweisheit, dass „Luft an die Wunde muss“, hatte sie diese nicht weiter versorgt. Aber ohne Verband kommen neben der Luft auch Bakterien in die Wunde, die dann Infektionen verursachen können. Gerade für Menschen mit Diabetes kann das schwerwiegende Folgen haben. Denn Wunde ist nicht gleich Wunde. Bei gesunden Menschen heilen kleine Verletzungen oder Schürfwunden meist problemlos, wenn sie zuvor gereinigt wurden. Bei Menschen mit Diabetes mellitus jedoch können selbst augenscheinlich ungefährliche Wunden zum Gesundheitsrisiko werden – insbesondere bei Verletzungen an den Füßen. Der bei Diabetes-Erkrankten erhöhte Blutzuckerspiegel hat maßgeblichen Einfluss auf den Wundheilungsprozess, deshalb ist besondere Vorsicht geboten. Ist der Blutzucker dauerhaft erhöht, werden Zellen schlechter mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Das Immunsystem reagiert langsamer, Körperzellen neigen zu mehr Entzündungen. Die Wundheilung verzögert sich, das Risiko für Infektionen steigt.

Deshalb ist es bei Menschen mit Diabetes so wichtig, bei Wunden frühzeitig einen Arzt aufzusuchen. Einige unterschätzen die Gefahr trotz aller Warnungen und verarzten sich zu lange selbst. Andere bemerken Verletzungen, etwa an den Füßen, erst sehr spät. Denn ein dauerhaft erhöhter Blutzucker kann zudem das Nervensystem beeinträchtigen und das Schmerzempfinden als natürliches Warnsignal stören. Unbemerkte Wunden können sich entzünden, tief ins Weichgewebe eindringen und im schlimmsten Fall eine Sepsis auslösen, die auf der Intensivstation behandelt werden muss und sogar tödlich enden kann.