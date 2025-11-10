Herzinfarkt bei Frauen – oft nicht sofort erkannt

Die Reise zu den Kanaren sollte Erholung bringen. Doch auch während des Urlaubs fühlte sich die 63-jährige Betroffene aus meiner Sendung ungewöhnlich schlapp. Beim Einsteigen in den Ausflugsbus geriet sie außer Atem, Treppen wurden zur Belastung. „Ich habe es immer auf meine Lunge geschoben“, sagt sie. Wegen einer Corona-Erkrankung litt sie seit Längerem an Atemproblemen – da erschienen ihr die Beschwerden plausibel.

Auf dem Rückflug verschlimmern sich die Symptome. Sie verspürt starke Brustschmerzen. Doch auch das schiebt sie zunächst auf ihre Lunge. Wieder zu Hause geht sie nicht sofort zum Arzt. „Ich habe mich erst einmal geschont“, erinnert sie sich. Erst Tage später überredet sie ihr Mann, gemeinsam einen Kardiologen aufzusuchen. Als das Paar von den Symptomen erzählt, veranlasst er sofort eine Untersuchung. Doch das EKG und der Herzultraschall bringen keinen klaren Hinweis. Dass die Patientin aus meiner Sendung einen Herzinfarkt hatte, wird erst durch ein spezielles Herz-MRT sichtbar.

Gerade bei Frauen ist das nicht ungewöhnlich, erklärt Professor Dr. Burkhard Sievers vom Gender-Herz-Zentrum in Remscheid. Er hat sich auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen spezialisiert. Anders als bei Männern liegt bei Frauen nicht immer ein klassischer Gefäßverschluss vor. Der sogenannte MINOCA-Infarkt entsteht häufig ohne sichtbare Engstellen – selbst bei einer Untersuchung per Herzkatheter, also einem Röntgenverfahren, bei dem die Herzgefäße mithilfe eines eingeführten Katheters dargestellt werden, sind keine geschlossenen Gefäße erkennbar. „Dennoch ist es ein richtiger Herzinfarkt, der wie jeder andere lebensbedrohlich sein kann“, betont Sievers.