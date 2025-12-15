Wenn Atmen, Bücken oder Drehen zum Problem werden

„Wie werde ich meine ständigen Nackenschmerzen und Verspannungen nur los“, fragte mich vor kurzem eine Patientin. Von mir nach ihrem üblichen Tagesablauf befragt, zeigte sich schnell die Ursache ihres Problems: Neben ihrer rein sitzenden Bürotätigkeit von montags bis freitags blieb der 37-Jährigen kaum Zeit für Entspannung und körperlichen Ausgleich. Doch pausenloses Sitzen vor PC und Bildschirmen lässt unsere Muskeln verkümmern – und unseren Rücken verkrümmen. Die schmerzhafte Folge: Die Rückenmuskulatur wird geschwächt und verkürzt sich. Es kommt zu muskulären Ungleichgewichten und Verspannungen in Nacken oder Schultern. Ist die von Natur aus leicht gebogene Brustwirbelsäule um mehr als 40 Grad gekrümmt, so spricht der Mediziner von einem Rundrücken.

Ein Rundrücken kann sich praktisch auf den ganzen Körper auswirken. Im fortgeschrittenen Stadium sind neurologische Symptome wie Taubheitsgefühle oder Kribbeln in den Armen möglich, wenn Nerven durch die Krümmung der Wirbelsäule eingeklemmt werden. Nicht selten wird die Mobilität der Wirbelsäule so weit eingeschränkt, dass alltägliche Bewegungen wie Bücken oder Drehen immer schwieriger werden. In schweren Fällen kann eine übermäßig gekrümmte Wirbelsäule sogar die Verdauung oder die Atmung beinträchtigen, da die Organe, insbesondere die Lunge, in Brust und Bauch eingeengt werden. Gefährdet sind in erster Linie Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen oder beruflich häufig in gebückter Haltung arbeiten. Übergewicht, genetische Veranlagung und Verletzungen sind weitere Risikofaktoren. Sehr häufig ist ein Rundrücken auch die Folge einer Osteoporose. Davon betroffen sind insbesondere Frauen in der zweiten Lebenshälfte.