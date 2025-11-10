Home Magazin Gesundheit

Oktopusse für kleine Kämpfer

10.11.2025 Gesundheitsmeldung

Oktopusse für kleine Kämpfer

von Sarah Hegemann
Der Weltfrühgeborenentag macht auf die Herausforderungen von Frühgeburten aufmerksam. In Deutschland werden jährlich tausende Kinder zu früh geboren. Die Initiative "Oktopus für Frühchen" bietet Unterstützung und hilft mit kleinen gehäkelten Oktopussen im Inkubator.
Eine Grafik einer Krankenstation für Frühchen.
Am 17. November findet der Weltfrühgeborenentag statt. Hier findet ihr Informationen und Beratungsstellen. Fotoquelle: picture alliance / imageBROKER | Anastasiia Torianyk

Seit 2011 findet am 17. November der Weltfrühgeborenentag statt. In Deutschland werden jährlich etwa 60 000 bis 70 000 Kinder zu früh geboren, was ungefähr sechs bis acht Prozent aller Neugeborenen entspricht. Die genaue Zahl variiert je nach Jahr. Etwa 1500 dieser Frühgeborenen wiegen weniger als 1500 Gramm. Für die Eltern ist der verfrühte Start ins Leben oft mit großer Sorge um den Nachwuchs verbunden. Und auch für die Frühchen ist es natürlich keine leichte Zeit, sie sind auf medizinische Unterstützung angewiesen und können oftmals nicht allein atmen oder Nahrung zu sich nehmen. Da die kleinen Kämpfer schon einen stark ausgebildeten Greifreflex haben, besteht die Gefahr, dass sie sich Schläuche, Kabel und Magensonden ziehen. Um das zu verhindern, werden den Frühchen kleine gehäkelte Oktopusse ins Bettchen oder in den Inkubator gelegt. Der Oktopus bietet Orientierung und Halt. Die kleinen Fingerchen spielen dann an den Tentakeln statt an Kabeln. Das Projekt „Oktopus für Frühchen“ ist in mehr als 30 Ländern aktiv. Auch in Deutschland freut man sich über neue Unterstützer. Unter www.oktopusfuerfruehchen.de können sich Interessierte über die ehrenamtliche Arbeit informieren und erfahren, wie sie mithelfen können.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Herzinfarkt bei Frauen – oft nicht sofort erkannt

Arzt-Kolumne
Doc Julia Fischer

Welche Impfungen sind jetzt wichtig?

Arzt-Kolumne
Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie am Sana-Klinikum Remscheid und bekannt als „Doc Esser“ in TV, Hörfunk und als Buchautor.

Weltdiabetestag am 14. November

Gesundheitsmeldung
Eine Spritze im Arm.

Kleine Wunden, große Gefahr

Arzt-Kolumne
Prof. Dr. med. Joachim Dissemond

Bluthochdruck – Risikofaktor mit schweren Folgen

Gesundheit
Doc Julia Fischer

Was bei Schulterschmerzen hilft

Arzt-Kolumne
Dr. Bastian Marquaß

Aufklärung über Depressionen

Gesundheitsmeldung
Ein Illustration zum Thema Depressionen.

Juckreiz und Schmerzen bei Hämorrhoiden: Das hilft

Apotheker-Kolumne
Mathias Arnold in einer Apotheke.

Schützen Sie Ihr Baby vor gefährlichen Situationen!

Gesund & Fit
Dr. Melanie Ahaus ist niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen.

Die Woche des Sehens

Gesundheitsmeldung
Mehrere Augenpaare & der Schriftzug "Woche des Sehens"

Schleichender Hörverlust: Ein Hörtest bringt Klarheit

Arzt-Kolumne
Dr. Stefan Appenrodt im weißen Kittel

Am 29. September ist Weltherztag

Gesundheitsmeldung
Ein rotes Herz wird in Händen gehalten