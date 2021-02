Am Schreibtisch oft Haltung verändern

Orthopäden verwenden gerne den Spruch: "Die gesündeste Haltung beim Arbeiten ist immer die nächste." Und da ist Wahres dran, denn wer viel sitzt, sollte darauf achten, nicht in ein und derselben Haltung zu verharren.

Wirbelsäule, Schultern und Nacken freuen sich über Abwechslung und Bewegung. Dynamisches Sitzen verbessert maßgeblich die Blutzirkulation, die Muskeln und das Gehirn werden durch regelmäßiges Verändern der Körperhaltung besser mit Sauerstoff versorgt.

Kleine Übungen helfen ebenfalls gegen Rundrücken und Co.: So kann man beispielsweise die Arme nach oben ausstrecken und abwechselnd mit den Händen so greifen, als wolle man Äpfel vom Baum pflücken. Außerdem sollte bei der Arbeit – auch im Homeoffice – das gelegentliche Aufstehen nicht vergessen werden.

Quelle: sdt