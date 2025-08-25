Arzt-Kolumne: Anti-Krebs-Impfung für Jungen und Mädchen

Kürzlich kamen zweieiige Zwillinge im Grundschulalter mit ihren Eltern in meine Praxis. Die beiden sind neun Jahre alt, und die Eltern wollten sich bei mir schon mal vorsorglich darüber informieren, ab wann sie ihre beiden Kinder gegen Humane Papillomviren (HPV) impfen sollten. Sehr überrascht sind sie, als ich vorschlage, die Zwillinge schon jetzt zu impfen. „Mit neun Jahren? Aber die beiden sind doch noch Kinder und denken nicht im Traum daran, sich zu verlieben!“, staunte die Mutter.

„Also, ihr beiden“, wandte ich mich an die Zwillinge, „lasst uns kurz über die Impfung sprechen, damit ihr wisst, dass sie wichtig ist. Humane Papillomviren können nicht nur Gebärmutterhalskrebs, sondern auch alle möglichen Arten von Krebs verursachen. Sie sind auch für einige andere unangenehme Krankheiten verantwortlich, zum Beispiel Warzen im Genitalbereich. Bei Mädchen und bei Jungen!“ Und das ist nicht einmal so selten. HPV-Infektionen gehören zu den weltweit am weitesten verbreiteten Infektionen. „Einfangen“ kann man sich die Viren auch nicht nur beim Sex, sondern auch über kleine Verletzungen der Haut oder Schleimhaut. Die Impfung schützt dagegen. Das ist inzwischen in großen Studien bewiesen. Aber es kommt auch darauf an, dass der Impfschutz vollständig ist.