Auch im Winter an Sonnenschutz denken

Die Corona-Pandemie macht vielerorts Wintersportlern einen Strich durch die Rechnung. Wer es dennoch auf die Piste schafft oder gar Schnee vor der eigenen Haustür hat, sollte nicht das Risiko durch UV-Strahlen unterschätzen.

Gerade auf Bergen kommt man der Sonne näher, die Strahlung ist aufgrund der dünneren Atmosphäre und der Reflexion durch den Schnee intensiver. Das kann das Risiko für Hautkrebs deutlich steigern, er ist die häufigste Krebsart weltweit. Mehr als 200000 Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr an hellem und etwa 28000 an schwarzem Hautkrebs.

Selbst im Winter dringen bis zu 90 Prozent der UVAund UVB-Strahlen durch die Wolken. Eine Sonnenbrille sollte daher neben Sonnenschutz zur Grundausstattung gehören.