Blasenschwäche und was man dagegen tun kann

Nikotinverzicht und Selbsttest

Covid-19: Warum Rauch-Stopp jetzt noch wichtiger ist

Mit dem Rauchen aufzuhören, lohnt sich immer, auch gerade jetzt. Denn eine Raucherlunge hat dem Corona-Virus nicht so viel entgegenzusetzen wie die eines Nichtrauchers. „Schon eine einzige Zigarette schwächt den Reinigungsprozess der Flimmerhärchen in der Lunge für einen ganzen Tag. So können Viren leichter eindringen“, erklärt Professor Dr. Stefan Krüger Chefarzt am Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf-Kaiserswerth.

MEHR