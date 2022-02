Grüne und lebendige Räume sind gesundheitsfördernd

Die Bundespolitik hat sich schon vor mehr als zehn Jahren die Sicherung und den Ausbau des öffentlichen Grüns auf die Fahnen geschrieben: Mit der 2007 beschlossenen "Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt" wurde als ein wesentliches politisches Ziel vereinbart, dass in den Städten öffentlich zugängliches Grün für alle Bürgerinnen und Bürger in der Regel fußläufig zur Verfügung stehen soll. Dabei ging es sowohl darum, Naturerfahrung zu ermöglichen, als auch um die gesundheitsfördernden Wirkungen von Grünflächen für die Stadtbevölkerung. Aus verschiedenen Untersuchungen ist der Zusammenhang von Grün und Gesundheit bekannt. Beispielsweise hat der Umweltpsychologe Mac Berman von der University of Chicago nachgewiesen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Grünversorgung am Wohnort und der Häufigkeit von Herz-Kreislauferkrankungen gibt. Je grüner ein Stadtteil, desto seltener treten demnach zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes auf. Eine Forschergruppe um die Umweltpsychologin Renate Cervinka von der Universität Wien zeigte, dass Waldspaziergänge die Herzfrequenz und den Blutdruck senken, die Muskeln sich lockern und das Stresslevel sinkt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als einen "Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein als Fehlen von Krankheit und Gebrechen." Genau hier sind die Wirkungen von Grünflächen von Bedeutung. Pflanzen produzieren Sauerstoff, sie reinigen die Luft und binden Feinstaub, sie verdunsten Wasser und sorgen so für ein angenehmes und gesundheitsförderndes Stadtklima. Neben diesen konkreten Leistungen für die körperliche Gesundheit sind aber auch die sogenannten weichen Faktoren von Bedeutung: Die Erfahrung von Natur mit ihren Pflanzen und Tieren ist anregend und erholsam für Geist und Seele.

In Zukunft wird es aufgrund des Klimawandels immer häufiger Tropennächte mit über 20 Grad Celsius geben und die Steinflächen vor den Häusern tun leider das Ihre dazu. Achim Kluge von der Initiative "Rettet den Vorgarten": "Das Grün im direkten Lebensumfeld der Menschen ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden. Es kommt auf jeden Quadratmeter an, wenn wir das Klima in unseren Städten verbessern wollen." Außerdem seien nur bepflanzte Flächen auch Lebensräume für Tiere und Pflanzen und ermöglichten Naturerleben vor der Haustür, so Kluge weiter. Nicht zu unterschätzen ist darüber hinaus die Tatsache, dass versiegelte Schotterwüsten kein Regenwasser aufnehmen und so für Störungen im natürlichen Wasserkreislauf sorgen. Die Folge ist, dass einerseits das Oberflächenwasser nicht mehr zur Verdunstung zur Verfügung steht, damit direkt das städtische Kleinklima belasten und andererseits die Kanalisation überfordern, was bei Starkregen die Gefahr von Überschwemmungen steigert.