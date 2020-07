| Gesundheit

Sonnencreme, -spray und Co. schützen nicht nur vor Hauterkrankungen und Hautkrebs, sondern auch vor vorzeitiger Hautalterung. So wichtig Sonnenschutz ist – nicht jeder nimmt ihn so ernst, wie er sollte.

Zu dem Schluss kommt der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel, der in einer repräsentativen Umfrage ermittelt hat, dass die Hälfte der Deutschen den Sonnenschutz häufig vergisst und 18 Prozent ihn für komplett überflüssig halten.

Der Berufsverband der Deutschen Dermatologen gibt ein paar Tipps zum richtigen Gebrauch: Die Creme bereits vor dem Sonnen großzügig auftragen, mehrfach – insbesondere nach dem Aufenthalt im Wasser – nachcremen und die intensive Mittagssonne am besten komplett meiden. Baby- und Kinderhaut ist besonders empfindlich und sollte vor der Sonne geschützt werden.

Quelle: lmh