Können bei Erwachsenen die Zähne schief werden?

Schiefe Zähne können viele Ursachen haben. Oft sind sie angeboren, aber auch frühkindliches "Fehlverhalten" wie intensives Nuckeln am Schnuller oder das Lutschen am Daumen können Auslöser sein. Sie sind keineswegs ein rein ästhetisches Problem. Nicht selten führen sie auch zu dentalen Beschwerden wie Karies und Zahnfleischentzündungen. So war es auch im Falle meiner jungen Patientin. Ich riet ihr dringend zur Korrektur der Zahnfehlstellung – nicht nur um ihre Mundhygiene zu verbessern, sondern auch um mögliche weitere Beschwerden zu vermeiden. Denn: Werden fehlerhaft positionierte Zähne und Kieferbögen nicht behandelt, so kann dies zu Schwierigkeiten beim Sprechen und Kauen führen. Selbst Schwindel und Verspannungen sind mögliche Folgen. Der medizinische Hintergrund: Zwischen Kau- und Bewegungsapparat besteht eine nicht zu unterschätzende Wechselwirkung.