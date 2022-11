Volkskrankheit Diabetes: Worin sich die verschiedenen Typen unterscheiden

Am 14. November findet wieder der Weltdiabetestag statt, an dem mit Veranstaltungen auf die Volkskrankheit hingewiesen wird. Der Oberbegriff Diabetes mellitus ("honigsüßer Durchfluss") fasst mehrere Formen der Erkrankung zusammen.

Die bekannteste Form ist sicherlich der Typ-2-Diabetes, an dem vor allem Menschen ab einem Alter von 40 Jahren erkranken. Beim Typ-2-Diabetes handelt es sich um eine Stoffwechselstörung, bei der die Bauchspeicheldrüse zwar Insulin produziert, aber die Ausschüttung gestört ist und/ oder die Körperzellen ihre Empfindlichkeit für das Hormon verlieren. Laut Deutscher Diabetes Gesellschaft (DDG) haben etwa 95 Prozent der Diabetes-Patienten einen Typ-2- Diabetes. Insgesamt, so die Zahlen der DDG, sind in Deutschland aktuell rund 8,5 Millionen Menschen von Diabetes mellitus betroffen, hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer. Da die Erkrankung zunächst keine klaren Symptome hat, bleibt sie oft lange unentdeckt. Anzeichen wie Müdigkeit oder häufige Infektionen werden nicht unbedingt mit Diabetes in Zusammenhang gebracht, sodass bei der Diagnose nicht selten schon Folgeerkrankungen vorliegen. Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes sind neben der genetischen Veranlagung vor allem starkes Übergewicht, eine ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung. Zur Vorbeugung ist es daher sinnvoll, auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung zu achten.