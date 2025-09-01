Wann ist eine Prothese unumgägnlich?

„Ich quäle mich seit einem Jahrzehnt mit meiner Arthrose in beiden Knien herum. Mittlerweile kann ich nur noch mit stechenden Gelenkschmerzen laufen und bin mit meinen jetzt 60 Jahren kaum mehr in der Lage, mit meinem Hund Gassi zu gehen. Vor zehn Jahren hieß es, ich sei zu jung für eine Prothese. Eine gezielte Behandlung gegen meine Arthrose blieb aber aus. Was raten Sie mir jetzt?“, fragte mich kürzlich ein deutlich übergewichtiger Patient, der neu in meine Sprechstunde kam. Viele Patienten schieben die notwendige Prothesenoperation lange hinaus. Durch Schmerzen und die daraus resultierende Unbeweglichkeit werden die übrigen Gelenke zusätzlich angegriffen. Frühzeitig erkannt, kann eine gezielte Behandlung die Beschwerden einer Arthrose zwar lindern und deren Fortschreiten verzögern. Doch das Aufschieben einer notwendigen Prothesenoperation ist oftmals nicht gut für die gesunden Gelenke.

Nach eingehender Diagnostik stand fest, dass mein Patient sich im fortgeschrittenen Arthrose-Stadium befand. Experten sprechen bei diesem Stadium vom vierten Grad. Seine Knorpelschicht war bis hin zum Knochen abgetragen. Sie war quasi ungeschützt und vielfach geschädigt. Die stechenden Gelenkschmerzen waren die Folge davon. Diese treten häufig auch im Ruhezustand oder nachts beim Schlafen auf. Charakteristisch ist der oft zwei Tage und länger anhaltende Belastungsschmerz. Darüber hinaus leiden Betroffene zunehmend unter Schwellungen und Einschränkungen der Beweglichkeit. Die Gehstrecken werden immer kürzer. „In Ihrem Stadium bleibt Ihnen bei einer flächigen Abnutzung der Knorpelschicht eigentlich nur die Operation, sprich der künstliche Gelenkersatz“, antwortete ich dem Patienten.