Warum kann ich mit Sport allein nicht abnehmen?

Vor ein paar Tagen saß eine 38-jährige übergewichtige Patientin völlig frustriert in meinem Sprechzimmer. Mit besten Vorsätzen war sie ins neue Jahr gestartet, hatte sich neue Laufschuhe besorgt und mit dem Joggen begonnen. Ihr Ziel: Eine Gewichtsabnahme von fünf bis sieben Kilos. "Nun sind einige Wochen vergangen und es hat sich so gut wie nichts auf der Waage getan. Meine Motivation ist deutlich gebremst. Warum nehme ich nicht ab?", fragte mich die Patientin genervt.

Ich erklärte ihr: "Um ein Kilo überschüssiges Körperfett in einem Monat zu verlieren, müssen Sie in diesen vier Wochen rund 6000 bis 7000 Kalorien einsparen oder durch Sport verbrennen." Und da liegt der Hase im Pfeffer. Leider überschätzen Hobbysportler oft die Menge der verbrannten Kalorien. So verbraucht ein Mensch beispielsweise bei einem moderaten Lauf über zehn Kilometer nur rund 750 bis 900 Kalorien.