Wenn das Hörgerät nicht mehr ausreicht

"Trotz meines Hörgeräts kann ich immer weniger verstehen, was die Leute mir sagen", klagte mir vor ein paar Tagen in unserem Hörzentrum eine schwer hörgeschädigte 52-jährige Frau. Oft ist es in solchen Fällen so, dass das Gerät nicht optimal eingestellt ist. Dann können wir meist schnell helfen. Doch mit zunehmender Schwerhörigkeit kann es dazu kommen, dass selbst leistungsstarke Hörgeräte nicht mehr ausreichen.