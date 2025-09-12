Gewinne das Buch "Südafrika Stil"

Südafrika ist ein Land der Kontraste – eine Mischung aus pulsierenden Metropolen, unberührter Natur und kultureller Vielfalt. Diese einzigartige Mischung bringt Lina Mallon in ihrem Buch Südafrika Stil exzellent rüber.

Im Mittelpunkt stehen exklusive Home Stories, die stilvolle Wohnkonzepte in Szene setzen – von modernistischen Stadtvillen über charmante Landhäuser bis hin zu luxuriösen Strandresidenzen. Ergänzt werden diese Einblicke durch spannende Porträts südafrikanischer Künstler:innen, die mit ihrer Arbeit das Design und die Architektur des Landes prägen. Künstler:innen, Designer:innen und Architekt:innen gewähren persönliche Einblicke in ihre Visionen und ihren Schaffensprozess.

ISBN 978-3-7667-2788-6, 45 Euro, Lina Mallon, 240 Seiten, Callwey Verlag