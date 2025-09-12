Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das Buch "Südafrika Stil"

12.09.2025 Verlosung

Gewinne das Buch "Südafrika Stil"

Lina Mallon nimmt Leser mit auf eine inspirierende Reise durch die beeindruckendsten Interieurs, Architektur-Highlights und Design-Trends, die Südafrika zu bieten hat. Wir verlosen 3 Exemplare!
Das Cover des Buchs "Südafrika Stil"
Das Cover des Buchs "Südafrika Stil" Fotoquelle: Verlag

Südafrika ist ein Land der Kontraste – eine Mischung aus pulsierenden Metropolen, unberührter Natur und kultureller Vielfalt. Diese einzigartige Mischung bringt Lina Mallon in ihrem Buch Südafrika Stil exzellent rüber.

Im Mittelpunkt stehen exklusive Home Stories, die stilvolle Wohnkonzepte in Szene setzen – von modernistischen Stadtvillen über charmante Landhäuser bis hin zu luxuriösen Strandresidenzen. Ergänzt werden diese Einblicke durch spannende Porträts südafrikanischer Künstler:innen, die mit ihrer Arbeit das Design und die Architektur des Landes prägen. Künstler:innen, Designer:innen und Architekt:innen gewähren persönliche Einblicke in ihre Visionen und ihren Schaffensprozess.

ISBN 978-3-7667-2788-6, 45 Euro, Lina Mallon, 240 Seiten, Callwey Verlag

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 Buch "Südafrika Stil". Einfach bis zum 19.09.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Buch "Südafrika Stil"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Reise-Gewinnspiel

Jetzt mitmachen!
Eine Anzeige zum Gewinnspiel eines Buches und einer Reise.

Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

Verlosung
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek

Winterreifen gewinnen!

Gewinnspiel
Ein Satz Winterreifen von MAXXIS

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Walk the Line"

Verlosung
Das Filmplakat von "Walk the Line"

Blinker-Sets gewinnen

Gewinnspiel
Ein Fahrrad-Blinker

Gewinne das Kochbuch "Und was kann ich mitbringen?"

Verlosung
Das Cover des Buches "Und was kann ich mitbringen?"

Gewinne das Buch "Zu Gast auf Ibiza"

Verlosung
Das Buch "Zu Gast auf Ibiza" vom Callwey Verlag

Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

Verlosung
Das Cover des Kochbuchs "Adriatico"

Strandkorb gewinnen!

Gewinnspiel
Strandkorb in blau und weiß.

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Der weiße Hai"

Verlosung
Das Filmplakat von "Der weiße Hai"

Den Römern auf der Spur

Verlosung
Unesco-Welterbe Niedergermanischer Limes

Gewinne das Buch "Gärtnern wie Gott in England"!

Verlosung
Das Buch "Gärtnern wie Gott in England" vom Callwey Verlag