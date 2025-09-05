Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

05.09.2025 Verlosung

Das Konzept ist wohl einmalig: Regisseurinnen und Regisseure aus aller Welt haben eine Liste ihrer Lieblingsfilme erstellt – und die können bei LaCinetek gestreamt werden. Wir verlosen 2 Abonnements.
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek Fotoquelle: LaCinetek

LaCinetek

Die angebotenen Filme auf www.lacinetek.de werden von Regisseuren aus aller Welt ausgewählt und präsentiert. Alle an LaCinetek mitwirkenden Regisseure haben jeweils eine Liste ihrer 50 Lieblingsfilme zusammengestellt, ihre ideale Kinemathek. Der Katalog besteht aus der Verbindung all dieser Listen und wächst Monat für Monat durch Neuerwerbungen und durch die Liste jeweils eines neuen Regisseurs. Das Abonnement von LaCinetek bietet Zugang zu rund 50 regelmäßig wechselnden Filmtiteln.

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 3-Monats-Abo von LaCinetek. Einfach bis zum 12.09.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!

LaCinetek
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

