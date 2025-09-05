Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

Das Konzept ist wohl einmalig: Regisseurinnen und Regisseure aus aller Welt haben eine Liste ihrer Lieblingsfilme erstellt – und die können bei LaCinetek gestreamt werden. Wir verlosen 2 Abonnements.

LaCinetek

Die angebotenen Filme auf www.lacinetek.de werden von Regisseuren aus aller Welt ausgewählt und präsentiert. Alle an LaCinetek mitwirkenden Regisseure haben jeweils eine Liste ihrer 50 Lieblingsfilme zusammengestellt, ihre ideale Kinemathek. Der Katalog besteht aus der Verbindung all dieser Listen und wächst Monat für Monat durch Neuerwerbungen und durch die Liste jeweils eines neuen Regisseurs. Das Abonnement von LaCinetek bietet Zugang zu rund 50 regelmäßig wechselnden Filmtiteln.