Home Magazin Gewinnspiele

Jetzt Winterreifen von MAXXIS gewinnen!

01.09.2025 Gewinnspiel

Winterreifen gewinnen!

Jetzt teilnehmen und einen Satz MAXXIS Winterreifen gewinnen! Erlebe sicheren Fahrspaß und maximale Langlebigkeit auf winterlichen Straßen. Teilnahme bis zum 12.9.2025.
Ein Satz Winterreifen von MAXXIS
Jetzt Winterreifen von MAXXIS gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

Auch wenn wir gerade noch Spätsommer haben und die Temperaturen nicht so niedrig sind, sollten Autofahrer schon jetzt an den Winter denken. prisma verlost deshalb einen Satz Winterreifen von MAXXIS. Die PKW-Reifen überzeugen durch sehr guten Grip, Komfort und Langlebigkeit. Zudem bietet MAXXIS auf alle PKW-Reifen eine kostenfreie Fünf-Jahres-Garantie an, mit der Sie im Falle eines Reifenschadens, Diebstahl oder Vandalismus versichert sind. Nutzen Sie die Chance, einen Satz MAXXIS Winterreifen zu gewinnen. Einfach teilnehmen und mit etwas Glück Ihren nächsten Winter mit einem Höchstmaß an Fahrspaß genießen.
www.maxxis.de

Verlosung:
prisma und MAXXIS verlosen einen Satz Winterreifen in erstklassiger Qualität und zuverlässiger Performance.

Einfach bis zum 12.9.2025 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Walk the Line"

Verlosung
Das Filmplakat von "Walk the Line"

Blinker-Sets gewinnen

Gewinnspiel
Ein Fahrrad-Blinker

Gewinne das Kochbuch "Und was kann ich mitbringen?"

Verlosung
Das Cover des Buches "Und was kann ich mitbringen?"

Gewinne das Buch "Zu Gast auf Ibiza"

Verlosung
Das Buch "Zu Gast auf Ibiza" vom Callwey Verlag

Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

Verlosung
Das Cover des Kochbuchs "Adriatico"

Strandkorb gewinnen!

Gewinnspiel
Strandkorb in blau und weiß.

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Der weiße Hai"

Verlosung
Das Filmplakat von "Der weiße Hai"

Den Römern auf der Spur

Verlosung
Unesco-Welterbe Niedergermanischer Limes

Gewinne das Buch "Gärtnern wie Gott in England"!

Verlosung
Das Buch "Gärtnern wie Gott in England" vom Callwey Verlag

Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Gewinnspiel
Geldscheine.

Entspannen in der Badewanne: Badesofa

Gewinnspiel
Ein helles Badezimmer mit Wanne.

Gewinne "In the Lost Lands" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "In The Lost Lands": Milla Jovovich und Dave Bautista stehen in dunklen Roben auf einem Haufen Totenschädel.