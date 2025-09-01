Jetzt Winterreifen von MAXXIS gewinnen!

Auch wenn wir gerade noch Spätsommer haben und die Temperaturen nicht so niedrig sind, sollten Autofahrer schon jetzt an den Winter denken. prisma verlost deshalb einen Satz Winterreifen von MAXXIS. Die PKW-Reifen überzeugen durch sehr guten Grip, Komfort und Langlebigkeit. Zudem bietet MAXXIS auf alle PKW-Reifen eine kostenfreie Fünf-Jahres-Garantie an, mit der Sie im Falle eines Reifenschadens, Diebstahl oder Vandalismus versichert sind. Nutzen Sie die Chance, einen Satz MAXXIS Winterreifen zu gewinnen. Einfach teilnehmen und mit etwas Glück Ihren nächsten Winter mit einem Höchstmaß an Fahrspaß genießen.

www.maxxis.de