Jetzt beim prisma-Reise-Gewinnspiel mitmachen!

Haben Sie Lust auf Reisen im Herbst bekommen? Dann nehmen Sie bis zum 19. September 2025 an unserem Gewinnspiel teil und gehören Sie mit etwas Glück zu den Gewinnern!
Krimi & Kreuzfahrt

Gewinnen Sie Ingrid Nolls neuen Kriminalroman „Nachteule“ sowie eine Fünf-Nächte-Premium-Städtereise mit „VollpensionPlus“ für zwei Personen auf einem A-ROSA-Schiff! Entspannen Sie auf dem Sonnendeck und lesen Sie den neuen Coup der „Lady of Crime“, während am Ufer Burgen und Weinberge vorbeiziehen.
www.diogenes.ch/ krimiundkreuzfahrt
01378 / 900 370* oder SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS


Weltreise durchs Ohr

197 Nationen spielerisch erkunden und dabei Spannendes über Länder und Kulturen erfahren: Das alles geht mit dem interaktiven Wissens-Globus von Ravensburger. Er macht Geografie für Kinder ab sieben Jahren lebendig. Mittels des „tiptoi Stiftes“ vertiefen kleine Weltenbummler ihr Wissen in Such- und Quizspielen.
www.tiptoi.de
01378 / 900 371* oder SMS mit prisma71 + Ihre Adresse an 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS


Adventskreuzfahrt auf dem Rhein

Der Gewinner und seine Begleitung erleben mit Trendtours die schönste Zeit des Jahres auf einer viertägigen Flusskreuzfahrt auf dem Rhein inklusive Weihnachtsmarktbesuche und Vollpension. Alle anderen können bis zum 8. Oktober mit dem Aktions-Code PRG0810 buchen und sparen.
www.trendtours.de
01378 / 900 372* oder SMS mit prisma72 + Ihre Adresse an 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS


Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

