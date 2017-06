| Haustiere

Diese Rassekatzen liegen im Trend

Von Björn Larsen

Der Trend macht auch vor Katzen nicht halt. So wie es bei Hunden Modeerscheinungen gibt – die französische Bulldogge lässt grüßen –, führen immer mal wieder andere Rassen die Hitparade der beliebtesten Katzen an. Aktuell ist eine Wildtier-Optik das große Ding. Genauer: Bengalkatzen, die aus einer Kreuzung mit der asiatischen Leopardkatze entstanden sind. Maine Coon und die amerikanische Waldkatze gehören ebenfalls zu dieser Gruppe.

Klassische Rassen wie Perser, Britisch Kurzhaar oder Siam sind aber nach wie vor weit verbreitet. Im Wettlauf um den nächsten Trend warnen Experten davor, dass zu viele Tiere aus illegalen Aufzuchten kommen.

Schwarzzüchter verzichten in der Regel auf bestimmte Gesundheitstests, sodass sich innerhalb einer Rasse Krankheiten ausbreiten können. Seriöse Züchter weisen dagegen nicht nur die Testergebnisse vor, sondern auch Impfpässe mit Stammbaum. Zudem informieren sie die neuen Halter über die Besonderheiten und Bedürfnisse der jeweiligen Rassen.