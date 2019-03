| Tipps für den Alltag

Von Claudia Kook

Vintage oder auch Shabby Chic sind in. Möbel, Kleidung, Schmuck in diesem Look sind entweder älter und gebraucht oder sollen auf jeden Fall so aussehen.

Auch im Garten sind Gefäße mit Patina beliebt. Wer bei neuen Töpfen und Kübeln nicht lange warten will, bis eine verwitterte Optik entsteht, kann den Prozess beschleunigen. Ton, Beton, Naturstein oder unglasierte Keramik lassen sich leicht mit Hilfe von Joghurt oder Buttermilch verwandeln.

Dazu werden die Behälter mit den Molkereiprodukten eingepinselt oder – mit Wasser verdünnt – mit einer Sprühflasche behandelt. Von der Flüssigkeit ernähren sich Moose, Algen und Pilze und es entsteht die gewünschte Oberfläche. Die Kübel sollten dabei nicht in der Sonne, sondern im Schatten lagern, im besten Fall an einer feuchten Stelle im Garten.