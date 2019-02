| Tipps für den Alltag

Von Claudia Kook

Waschmittel sind effektiv wie nie. Trotzdem gibt es hartnäckige Flecken, die selbst nach dem Waschen in der Maschine noch an den Textilien haften. Doch ob Karotte, Kürbis, Tomate oder einfach nur ein Grauschleier auf weißer Wäsche: Die Natur kann in vielen Fällen helfen.

UV-Licht kann Schmutz aus nassen Kleidungsstücken "zaubern" – ein Effekt, den sich die Menschen schon vor Jahrhunderten auf Bleichplätzen zunutze machten. In Kombination mit dem Inhalt moderner Waschmittel dauert das heute allerdings nicht mehr so lange wie damals.

Sind nach der Wäsche noch Kleckse zu finden, einfach Shirt, Bluse oder Hose auf einen Bügel nach draußen hängen – auch ruhig bei bedecktem Himmel. Allerdings nur helle, nicht dunkle Stücke. Denn bei diesen wäre Ausbleichen kein schönes Ergebnis.