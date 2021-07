Cathy Hummels über "Kampf der Realitystars: "Unser Cast ist wirklich sensationell"

Was macht für Sie das Format "Kampf der Realitystars" aus?

Es ist ein buntes Unterhaltungsformat, bei dem man den "Entertainmentstar" sucht, den "Realitystar" des Jahres. Und das macht einfach Spaß. Man darf auch mal die rosarote Brille aufsetzen und genießen, und deswegen ist dieses Format so einmalig, weil alle wirklich mit vollem Herzen an dieser tollen Show gearbeitet haben. Ihr könnt euch also auf eine lustige, actionreiche und spannende zweite Staffel des Erfolgsformats "Kampf der Realitystars" mit der einen oder anderen Neuerung freuen.