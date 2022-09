Fidi aus dem KiKA Baumhaus: die lustige Wortvertauscherin im Interview

Zum Weltkindertag am 20. September haben wir in unserer Rubrik "Hallo!" einen ganz besonderen Interviewgast: Fledermaus Fidi, bekannt aus dem "KiKA Baumhaus", erzählt aus ihrem spannenden Leben.

Hallo Fidi, wie geht es Dir heute? Hast Du schon etwas Spannendes erlebt?

Ja klar, etwas fiditionell Spannendes. Ich habe heute nämlich ein Wettrennen mit meiner Eichhörnchen-Freundin gemacht. Sie ist über die Bäume gesprungen, und ich bin geflogen. Und wir haben abgemacht: Wer schneller ist, gewinnt eine Haselnuss. Und weißt du, wer gewonnen hat?

Wer denn?

Wir beide! Wir waren nämlich gleich schnell. Das Eichhörnchen kann ganz schön weit springen und ich ganz schnell fliegen. Nach dem Rennen haben wir uns die Nuss dann geteilt. Ich liebe Nüsse. Aber am liebsten esse ich Futterstudenten, äh, wie nennt ihr Menschen das nochmal?

Studentenfutter?

Ja, genau. Das ist ein komisches Wort.

Für alle, die Dich noch nicht kennen: Magst Du ein bisschen von Dir erzählen?

Aaalso, ich bin Fidi, ich bin schon ein bisschen groß, also ungefähr SOOO groß, und ich bin auch schon ein bisschen alt. Also noch nicht richtig ALT, eigentlich eher jung. Ich bin eine Fledermaus, das sieht man ja. Aber ich schlafe nicht am Tag, wie die anderen Fledermäuse. Da würde ich viel zu viel verpassen, zum Beispiel im Wald mit den anderen Tieren oder im Baumhaus. Da bin ich am allerliebsten. Weißt du, wie ich ins KiKA-Baumhaus gekommen bin?

Nein, erzähl mal!

Also: Eigentlich habe ich mich verflogen. Ich wollte an der dritten Eiche links und dann an der siebten Tanne rechts fliegen, über die Wiese, geradeaus am Teich vorbei. Aber irgendwie war da plötzlich ein Baum im Weg und da bin ich reingeflogen. Und da war Juri, und ich war plötzlich mitten im Baumhaus. Da haben wir uns gleich angefreundet. Und Juri hat mich dann gefragt, ob ich nicht öfters vorbeikommen will.

Du bist jetzt schon seit einigen Jahren regelmäßig im Baumhaus dabei. Was gefällt Dir dort besonders gut?

Am allerliebsten gucke ich die Bilder, die Kinder uns gemalt haben und ins Baumhaus schicken. Manchmal bin ich sogar auf einem Bild drauf! Und am allleralllerallerliebsten spiele ich: Märchen oder Polizei oder Feuerwehr oder Flugzeug. Aber am allerallerallerallerallerliebsten singe ich.

Hast Du auch ein Lieblingslied?

Eigentlich nicht. Hauptsache Singen, weil das so fiditionell ist. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das "Ich bin Fidi". Das geht so (singt) "Mach's wie die Fledermaus, häng ab, häng ab… mach's wie die Fledermauuuus, häng ab, häng ab…"

Und vielleicht auch eine Lieblingsgeschichte?

Da muss ich überlegen. Ich glaube, ich erlebe jeden Tag zweizig oder dreizig fiditionelle Geschichten. Da kann ich mich gar nicht entscheiden…

Was machst Du sonst noch gerne in Deiner Freizeit?

Wenn ich nicht im Baumhaus bin, dann spiele ich am liebsten mit meinen Brüdern Fredi, Fritzi und Franzi. Am liebsten Wettfliegen. Und sonst spiele ich auch gerne mit meiner Eichörnchen-Freundin oder mit dem Hasen und manchmal auch mit den Bibern.

Wie fallen Dir so oft lustige Wörter und Wortspiele ein?

Ich weiß gar nicht, was Spielworte sind. Singa hat letztens zu mir gesagt: Du bist eine lustige Wortvertauscherin. Das liegt aber daran, dass ihr Menschen komische Wörter habt. Die kann ich mir auch gar nicht merken. Zum Beispiel: Wie heißt dieses Musikdings, wo der Holzwurm Löcher reingemacht hat, damit man darauf spielen kann… Eine Flockblöte, oder so was?

Eine Blockflöte!

Genau! Komisches Wort für ein Reinpustedingsbums mit Holzwurmlöchern… Aber die Musik, die da rauskommt, die höre ich gern.

Du hast auch einen Podcast zum Zuhören. Was hat es mit "Fidisophie" auf sich?

Das war so: Manchmal passieren mir Sachen, über die ich unbedingt sprechen muss. Wenn ich Streit mit meiner Eichhhörnchen-Freundin habe oder wenn ich sauer bin, weil mein Bruder Fredi etwas bekommt und ich nicht oder wenn ich traurig bin. Dann habe ich das Juri und Singa erzählt, und ich glaube, die haben das mit so einem Dingsbums-Gerät aufgenommen. Die haben nämlich gesagt, dass es den Menschenkindern auch oft so geht wie mir, und dass das gut ist, wenn sie sich das anhören und mit ihren Eltern darüber sprechen können.

Viele Kinder schauen das Baumhaus vor dem Schlafengehen. Hast Du auch ein Ritual vor dem Zubettgehen?

Ja, wenn ich abends nach Hause komme, stehen alle in meiner Familie auf. Dann gibt es Frühstück und danach hänge ich noch ein bisschen in der Abhängematte ab, meine Mama erzählt mir noch eine Geschichte und wir singen ein bisschen. Und wenn dann alle aus der Höhle rausgeflogen sind, weil es Nacht ist, dann schlafe ich. Weißt du was, ich glaube ich bin jetzt auch schon ganz schön müde… (gähnt).

Gute Nacht, Fidi!

Auf Fidisehen!