Helloween-Sänger Michael Kiske: Der Respekt ist zurück

Nun, zunächst einmal muss man sagen, dass die Zeit, in der Andi Derris jetzt bei Helloween singt, deutlich länger anhält als meine Phase, weshalb sich viele Dinge, die er schreibt, naturgemäß eher nach den „neueren“ Helloween mit ihm anhören. Und ich habe mich in Sachen Songwriting auch völlig zurückgehalten. Das tut aber nichts zur Sache. Weikath, Hansen und Deris sind immer schon die dominanten Komponisten gewesen. Andi ist zum Beispiel in der Lage, einen Song wie "Fear Of The Fallen" zu komponieren, der witzigerweise so eine Art "Keeper Of The Seven Keys"-Spirit enthält. Wir wollten aber auch grundsätzlich einfach ein Album machen, das eine Kombination aus allem ist, was diese Band ausmacht. Es ging nicht darum, Erwartungen zu erfüllen.