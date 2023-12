„Ich hätte gerne früher gewusst, wie schön das Leben wird, während es älter wird“

25 Jahre nach Ihrem erfolgreichen Debütroman „Mondscheintarif“ hat Ildikó von Kürthy eine Fortsetzung geschrieben. In „Eine halbe Ewigkeit“ geht es um langweilige Ehen, beste Freundinnen und das Älterwerden.

Ihr Debütroman „Mondscheintarif“ verkaufte sich Anfang der 2000er-Jahre um die zwei Millionen Mal. Haben Sie damals mit so einem Erfolg gerechnet?

Ildikó von Kürthy: Nein, dass er so erfolgreich wird, hätte ich nicht gedacht. Mir war aber klar, dass es kein Nischenbuch wird. Ich habe mich immer als sehr normal empfunden und gedacht: Wenn mir etwas gefällt, gefällt es vielen anderen auch. Und so war es auch bei „Mondscheintarif“.

Ildikó von Kürthy: Als würde ich in meinem Tagebuch blättern. Auch wenn das, was Cora Hübsch passiert, nicht viel mit meiner Lebensrealität zu tun hat, sind ihre Gedanken, Unsicherheiten, Haltungen und Ängste auch meine. Ich schreibe immer über das, was mich umgibt.