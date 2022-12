Janina Fautz: "Ausgedachte Fälle sind mir lieber"

Die "Auris"- Verfilmungen basieren auf den Buchvorlagen von Vincent Kliesch, die nach einer Idee von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek entstanden sind. Sie handeln vom forensischen Phonetiker Matthias Hegel (Juergen Maurer), der Stimmen anhört, ob die Wahrheit gesagt oder eine Lüge erzählt wird wird. Hegel überführt Kriminelle, bis er selbst in den Fokus der Mordermittler gerät. True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge (gespielt von Janina Fautz) glaubt an seine Unschuld. Parallel zeigt RTL am 13. Dezember um 20.15 Uhr den Fitzek-Thriller "Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See", der auch bei RTL+ verfügbar ist.

Was hat Ihnen an der Rolle am besten gefallen?

Dass sie mich sowohl spielerisch als auch körperlich extrem gefordert hat. Für meine Figur geht es in fast jeder Szene um alles. Sie kämpft um ihr eigenes Leben und vor allem um das ihrer Familie. Auch das Zusammenspiel mit Hegel, voller intellektueller Machtspiele und emotionaler Manipulation, hat mir großen Spaß gemacht. Das Stunttraining, das ich in Vorbereitung auf die Rolle bekommen hatte, war zusätzlich eine spannende Herausforderung für mich.