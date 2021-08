Lavinia Wilson aus "Andere Eltern": "Der Blick muss liebevoll bleiben"

Bisher gab es, zumindest soweit ich weiß, noch keine komplett improvisierte Serie in Deutschland; ich selber hatte mit Improvisation auch nicht viel Erfahrung, unser Showrunner Lutz Heineking hingegen schon – was auch gut so war. Ich habe gemerkt, dass es sehr viel mehr Vertrauen bei so einem Projekt braucht, es wird nur lustig, wenn sich alle gemeinsam aufs Glatteis begeben. Wir wussten alle nicht genau, wo die Reise hingeht. Beim Improvisieren darf man keine Angst davor haben, übers Ziel hinauszuschießen und sich völlig zum Deppen zu machen. Wir machen uns ja schon sehr über moderne Eltern lustig – und gleichzeitig mussten wir darauf vertrauen können, dass die Figuren am Ende im Schnitt nie so vorgeführt werden, dass sie ihre Würde verlieren. Der Blick muss liebevoll bleiben – und das können wir Schauspieler und Schauspielerinnen nicht beeinflussen.

Es gab immer wieder Überraschungen, teilweise hatten wir unterschiedliche Informationen und wurden in den Szenen live damit konfrontiert. Da muss man sich gut vorbereiten und seine Figur noch besser kennen als sonst, damit man spontan gut reagieren kann. Gleichzeitig ist es aber am schönsten wenn ich mich auch selber überrasche. Einmal habe ich mich fast ein bisschen erschrocken, als ich als Nina plötzlich den Satz gesagt habe „Ich will mich wirklich nicht in den Vordergrund drängen, aber ich kann es halt am besten“. In dem Moment hatte ich die Figur, in all ihrer Verzweiflung und Unsicherheit und ihrem Narzissmus. Das ist für die Figur entlarvend und stressig – aber mir als Schauspielerin macht das riesigen Spaß.

Weiß ich nicht. Früher war ich ja das Kind. Aber ich denke, heute in unserer individualisierten Welt, wo jede und jeder das persönliche Glück sucht und alles haben, können und wollen darf und soll, ist es fast eine Kränkung, wenn da ein Kind kommt. Es geht dann plötzlich nicht mehr um einen selbst – und das 24 Stunden am Tag. Da wundert es mich nicht, dass es leicht passiert, dass der Drang zur Selbstverwirklichung mit auf die Kinder ausgeweitet wird. Nur das Beste, Tollste, Besonderste für mich und mein einzigartiges Kind – auch als Eltern wird performt was das Zeug hält. Hinzu kommt ein eklektischer Chor an Ratschlägen dazu, was richtig und falsch ist. Ich weiß nicht, woher das alles kommt. Vielleicht geht es darum, etwas zum Festhalten zu haben in unserer komplexen Welt. Wenn ich nicht mehr an eine gottgegebene Ordnung glauben kann – dann wenigstens an gesunde Ernährung und pädagogisch wertvolles Spielzeug. Das sieht man ja auch an Nina. Sie versucht verzweifelt, zu sich selbst zu finden, macht fanatisch Yoga, will entspannen – aber es funktioniert einfach so gar nicht. Früher gab es bei der Erziehung bestimmt andere Hürden, heute ist es aber verdammt kompliziert. Wenn ich mir aber so anschaue was außerhalb unserer Blase auf der Welt passiert, verblassen die eigenen Probleme manchmal schnell. Dann bin ich sehr dankbar, dass es so großartige Organisationen wie "Save the children" gibt, für die ich mich engagieren kann. An dieser Stelle meine Bitte an alle: Schaut Euch deren Arbeit an und spendet!