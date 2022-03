Matthias Reim: "So eine Konzertzugabe zu haben, ist das größte als Künstler"

"Nein gar nicht, für mich ist das kein Fluch. "Verdammt, ich lieb‘ Dich" war mal ein Fluch, Ende der 90er, weil ich immer damit verglichen worden bin. Inzwischen habe ich mich wirklich etabliert als Musiker, und es gibt viele Songs, die die Menschen einfach auch mögen. Aber eine Konzertzugabe wie "Verdammt, ich lieb‘ Dich" zu haben, das ist das größte als Künstler. Alles im Publikum zwischen drei und 103 fängt dann an, auszurasten. Und ich mach das immer noch so gerne: Ich brauche nur die Zeilen "Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht" anklingen zu lassen – dann ist Feuerwerk."

"Matthias" – der Titel des neuen Albums von Matthias Reim deutet das bislang persönlichste Werk des Mannes mit der einzigartig-markanten Stimme an, der durch seinen Hit "Verdammt, ich lieb’ Dich" bekannt geworden ist. Wer den 64 Jahre alten, leidenschaftlichen Erzähler musikgewordener Geschichten kennt, weiß indes: Matthias Reim wählte nie den offensichtlichen Weg – weder im Leben noch in seinem künstlerischen Werdegang. Die Vielschichtigkeit seines Charakters spiegelt sich seit nunmehr gut drei Jahrzehnten Erfolgskarriere in seiner Musik wider. Das Reisethema, jenes Unterwegssein, aus dem Matthias Reim seit Jahren kreativ schöpft, ist entsprechend auch das Leitmotiv seines neuen Werks „Matthias“. Das Album ist eine klare Ansage in Sachen Dynamik und Vielschichtigkeit geworden. Und Reim weiß, was die Menschen fühlen, weil er mitfühlt.