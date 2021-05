Max von Milland: "Meine Sprache steht für meine Herkunft, meine Wurzeln"

Max von Milland ist ein Phänomen. Der Südtiroler vertraut bei seiner Musik, die er in seinem Heimatdialekt vorträgt, einzig und allein auf seine ursprünglichen Grundwerte, die Musik seit jeher zum Ereignis machen: die Magie der Authenzität und der Unverwechselbarkeit. Da macht auch sein neues Album "Der Oanzige", das am 21. Mai erscheint, keine Ausnahme. Hatte Max von Milland seine Songs zuvor stets alleine komponiert, so suchte er sich nun im Vorfeld einige hochinteressante Mitstreiter, um ihn beim Entstehungsprozess zu unterstützen. "Ich wollte mich Songwriting-technisch öffnen, um mich künstlerisch weiterzuentwickeln", sagt er. prisma sprach mit dem Südtiroler.

Auf dem neuen Album "Der Oanzige" haben Sie sich mit Größen der Branche wie Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller, Nicholas Müller von Jupiter Jones sowie Henning Wehland und Christian Neander von Selig zusammengetan und Songs geschrieben. Wie kam es zu diesen Kooperationen?

Max von Milland: Das waren ganz unterschiedlichste Zusammenkünfte. Peter Brugger kenne und schätze ich schon seit Jahren, ich war bereits mehrmals mit den Sportfreunden Stiller als Vorgruppe auf Tour. Nun hat es sich ergeben, dass wir auch mal gemeinsam Musik geschrieben haben, was vor allem für mich als "Fan" der Band total spannend war. Christian Neander habe ich über meinen Produzenten, Nicholas Müller, und Henning Wehland über meinen Manager persönlich kennengelernt. Ich bin ein großer Bewunderer all dieser Songschreiber, daher war es für mich eine wirklich sehr inspirierende Zeit und Ehre mit solchen Größen des Musikbusiness zu komponieren.

Eine weitere Zusammenarbeit gibt es mit LaBrassaBanda aus Bayern. Der Song vermittelt Hoffnung, die sich auch im Titel "Über'n Berg" widerspiegelt. Der Titel und der Text passen in die jetzige Zeit. Wann sind wir denn über den Berg?

Nun, als wir den Song letzten Sommer veröffentlicht haben, hatte ich gehofft, dass wir es bald sind. Leider habe ich mich, und da bin ich sicher nicht allein, da etwas getäuscht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir jetzt in die letzte kurze Steigung eintreten und den Berggipfel schon sehen können. Dementsprechend passt der Songtext wie das Speckbrot zum Gipfelkreuz: "Wenn wir jetzt noch einen Schritt gehen, sind wir über'n Berg".

Mit Kiko Masbaum haben Sie sich einen bekannten Produzenten ins Boot geholt, der schon mit Max Giesinger, Rea Garvey, Unheilig und Stefanie Heinzmann zusammengearbeitet hat. Werden Sie jetzt poppiger?

Ich war immer schon ein großer Fan von Kiko und seinen Produktionen. Seine Herangehensweise an Songs ist so simple wie wichtig. Er schafft es, Musik aus Sicht der Zuhörer anzugehen. Daher kann es sein, dass das Album poppiger wirkt, ja. Für mich ist es aber ehrlich gesagt, das bisher kantigste. Die Songs sind souveräner und ausgereifter denn je. Beim nun vierten Studioalben habe ich mich nun auch als Künstler gefunden, ich weiß, wer ich bin, was zu mir passt und wofür ich stehe. Ich bin der der Oanzige, Max von Milland. (lacht)

Wie war die Zusammenarbeit?

Die Zusammenarbeit mit Kiko Masbaum inspiriert mich immer wieder aufs Neue. Er schafft es als Produzent den Blick aufs Wesentliche nicht zu verlieren. Im Laufe einer Album-Produktion im Studio kann es schnell passieren, dass man sich in Detail-Fragen verirrt oder verkopft. Vor allem was den Text betrifft, ist Kiko ein guter Kritiker und stellt die richtigen Fragen, damit die Botschaft des Songs auf wirklich verständlich rüberkommt.

Für das Cover Ihres neuen Albums haben Sie und der Fotograf und Künstler Kurt Moser die Ambrotypie, eine über 150 Jahre alte Fotografietechnik genutzt. Wie kann man sich das praktisch vorstellen?

Sei es vom Ergebnis wie auch praktisch, hat diese Art der Fotografie nichts mehr mit der heutigen Form zu tun. In der digitalen Welt gibt es unendlich viel Speicherplatz und Kameras, die bis zu 100.000 Fotos pro Sekunde knipsen. Ambrotypie bietet dir genau eine Chance, ein Motiv festzuhalten. Dementsprechend gut muss dieses auch vorbereitet und belichtet werden. Ich saß also fast zwei Stunden auf einem Stuhl und wurde von Kurt belichtet und „eingestellt“. Dabei durfte ich nicht reden, mich nicht großartig bewegen, geschweige denn aufstehen. Dieser ganze Prozess gleicht einer Meditation, man beschäftigt sich in dieser Phase mit sich selbst, was dazu führt, dass zum Zeitpunkt der Belichtung, so nennt es Kurt Moser, die "Seele des Menschen" fotografiert wird. Ein wirklich wahnsinnig faszinierender Prozess, was auch im Ergebnis sichtbar wird.

Kurt Moser ist ein wirklich beeindruckender Südtiroler Künstler...

Kurt Moser und Barbara Holzknecht alias Lightcatcher sind zwei wirklich geniale Südtiroler Künstler. Ihre Art der Ambrotypie gleicht Magie, ohne jetzt esoterisch klingen zu wollen, aber sie schaffen es mit dieser jahrhundertealten Technik Eindrücke festzuhalten, die in unserer modernen, schnelllebigen und hochtechnologisierten Welt schwer bis nicht mehr sichtbar sind. Ich fühle mich wirklich unglaublich geehrt, mit ihnen für dieses Album Cover zusammengearbeitet zu haben.

Das Frontcover ist hochinteressant, der Betrachter begibt sich auf eine Zeitreise. Warum haben Sie diese Technik gewählt? Welche Botschaft verbirgt sich dahinter?

Als ich zum ersten Mal Werke von Kurt Moser gesehen habe war ich sofort hin und weg und wusste: So soll mein neues Album Cover ausschauen. Dieses Foto ist nämlich mehr als nur ein Foto, es ist ein Kunstwerk – es zieht den Betrachter in seinen Bann. An so einem Bild geht man nicht einfach vorbei, ob es schockiert oder fasziniert, ist eine subjektive Geschmacksfrage, aber es lässt einen nicht unberührt. Sowohl in der Herstellung als auch in der Wirkung ist es ein totaler Kontrast zur schnelllebigen „Instagram-Welt“. Das fand ich sehr spannend. Zusätzlich passt es natürlich hervorragend zu meiner Musik. Ich bin Musiker, schreibe meine Songs im Südtiroler Dialekt, habe meine eigene Plattenfirma und gehe meinen eigenen Weg. Das macht mich in gewisser Weise auch zu einem Unikum – wie das Foto. Der Titel des Albums „Der Oanzige“ rundet für mich das ganze Werk schließlich ab. Es ist wirklich das rundeste Album meiner bisherigen Karriere und das macht mich so stolz drauf.

Sind Sie ein Nostalgiker, gar Romantiker?

Ich finde eine Prise Romantik hat noch niemanden geschadet, es macht unser Leben emotional. In dieser, von Algorithmen dominierten Welt dürfen wir eines nicht vergessen: Wir sind Menschen mit Träumen, Emotionen und Pathos – das macht uns menschlich und bringt uns als Gesellschaft weiter. Was die Nostalgie betrifft: Sind wir nicht alle Nostalgiker? Erinnern wir uns nicht alle gern an bewegende Zeiten unseres Lebens zurück? Schlussendlich machen Erfahrungen uns ja zu den Menschen, die wir heute sind. Für mich sind beide, Nostalgie und Romantik, positive Begriffe. So oder so, ich will ein emotional erfülltes Leben leben, mit allen Höhen und Tiefen die dazu gehören. Sie können es dann nennen, wie Sie möchten (lacht).

Als Südtiroler haben Sie mit Ihrer Mundart-Musik auch das deutsche Publikum erobert? Wie erklären Sie sich diese Freude am Dialekt?

Meine Sprache steht für meine Herkunft, meine Wurzeln. Wenn ich Emotionen in Wörter packen möchte, dann schaff ich das, wenn überhaupt in meiner Muttersprache. Das ist mir recht früh, am Anfang meiner musikalischen Karriere, bewusst geworden. Seitdem versuche ich, meine Lebenserfahrungen in ehrlichen Texten und Songs zu verarbeiten. Ich glaube daher, dass ich in den vergangenen zehn Jahren viele Fans aufgrund meiner Texte und Themen erreicht und gewonnen habe. Die Verständlichkeit und der Dialekt sind hier sekundär, es geht um ein Gefühl, das transportiert wird. Man muss nicht jedes einzelne Wort verstehen, um einen Kontext zu erfassen. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es zwischen dem Südtiroler, Österreichischen und Süddeutschen Dialekt nicht wirklich große Hürden. Im Gegenteil, wir gehören ja größtenteils zur gleichen Sprachgruppe. Zudem löst der Dialekt meiner Heimat Südtirol bei vielen Personen schöne Erinnerungen hervor. Was natürlich auch ein wundervoller Nebeneffekt ist.

Als Musiker, der vor allem die Liveauftritte liebt, muss es Ihnen extrem schwerfallen, nicht auftreten zu können. Wie gehen Sie mit der Situation um?