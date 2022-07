Mr. Yasin: "Hypnose hat sehr viel mit Vertrauen zu tun"

Viele Menschen beschäftigen sich intensiv mit ihrer mentalen Gesundheit. Dabei gerät das Thema Hypnose in den Fokus, denn die sogenannte "Selbsthypnose" kann dabei helfen, negative Glaubenssätze zu verändern, die wir in unserer Kindheit erfahren haben. Diese können zu Problemen wie Schlafstörungen, Ängsten, Panikattacken, aber auch zu Allergien, Fettleibigkeit, Konzentrationsstörungen und vielem mehr führen.

Der Hypnotiseur Yasin Dündar alias Mr. Yasin hat sich lange mit dem Thema "Hypnose" beschäftigt und seine Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst. "Eine Reise in dein Ich", erschienen im Lübbe Verlag, entführt die Leser in die Welt der Selbsthypnose, um Süchte, Stress oder Blockaden zu lösen. prisma hat ihn zum Thema "Hypnose" befragt.

Wie wird man eigentlich Hypnotiseur?

Mr. Yasin: Grundsätzlich sollte man sich für die Psyche und das Unterbewusstsein der Menschen interessieren. Man sollte empathisch sein und grundsätzlich Menschen helfen wollen. Zu Beginn kann man mit Büchern die Theorie lernen, ich würde aber immer ein umfangreiches Seminar empfehlen, in dem neben der Theorie auch die Praxis erklärt und vermittelt wird. Mit dem Anwenden der Hypnose trägt man eine große Verantwortung, da man hierbei direkten Einfluss auf das Unterbewusstsein und auf die Psyche des Menschen nimmt.

Kann man wirklich jeden Menschen in Hypnose versetzen?

Mr. Yasin: Grundsätzlich ja. Wichtig hierbei ist aber, dass sich das Gegenüber darauf einlassen möchte. Hypnose hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, und damit, wie der Mensch sich gegenüber dem Hypnotiseur verhält. Wenn das Gegenüber die Hypnose nicht zulässt oder nicht zulassen möchte, dann wird es eher schwer funktionieren. Vertraut der Mensch dem Hypnotiseur jedoch und ist offen für die Erfahrung, dann ist derjenige auch hypnotisierbar.

Was passiert bei einer Hypnose genau?

Mr. Yasin: Es wird ein Zustand hervorgerufen, in dem der Mensch stärker beeinflussbar ist als gewöhnlich. In diesem Zustand hat derjenige Zugriff auf all seine Erinnerung, Erfahrung und Erlebnisse. All das ist in uns, auch aus frühester Kindheit. Es ist, um es genauer zu sagen, in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Viele unserer Ängste und Gewohnheiten sind Produkte unserer Erfahrungen und Interpretationen unseres Unterbewusstseins, das dies dann in unser Bewusstsein transportiert. In der Hypnose können wir zum Beispiel negative Erlebnisse, falsche Verknüpfungen, Ängste und nachteilige Zusammenhänge auflösen und dem Menschen so dabei helfen, in kürzester Zeit seine Ängste, Blockaden, Angewohnheiten und mehr loszuwerden oder zu ändern.

Wie kann denn eine Hypnose helfen, selbstbewusster zu werden?

Mr. Yasin: Es gibt immer Ereignisse, die in der Kindheit, Jugend oder auch im Alter eingetreten sind, und dazu geführt haben, dass jemand zum Beispiel wenig Selbstbewusstsein oder Selbstliebe hat oder empfindet. Mit Hilfe der Hypnose kann man diese Ereignisse und Erlebnisse relativieren beziehungsweise auflösen, und gemeinsam mit dem Menschen ein neues Selbstbild erschaffen. Wenn man sich aufgrund von Social Media oder zum Beispiel beim Anblick der Models in der Modeindustrie als nicht hübsch empfindet, kann die Hypnose dabei helfen, dieses Selbstbild und die Gründe, die der Auslöser dafür sind, aufzulösen und zu ändern. Durch die daraus entstehende Akzeptanz seines Selbst fördert dies dann wiederrum das Selbstbewusstsein.

Mit welchen Fragestellungen kommen die Menschen häufig zu Ihnen?

Mr. Yasin: Viele Menschen kommen mit ihren Ängsten, Blockaden und negativen Erlebnissen zu mir, und möchten wissen, ob ich ihnen dabei helfen kann, diese mit Hypnose in kurzer Zeit loszuwerden. Sie möchten zudem wissen, wie es funktioniert. Das sind Menschen, die erkannt haben, dass die Hypnose ihnen, ihrer Familie, den Kindern, aber auch Freunden und Bekannten dabei helfen kann, glücklicher und gesünder zu sein sowie allgemein besser durch das Leben zu kommen. Andere Menschen möchten auch wissen, ob sie die Hypnose selbst erlernen und dann anwenden können. Dabei handelt es sich häufig um Personen, die bereits im Bereich der Gesundheit tätig sind, und ihr Angebot erweitern möchten. Der erstgenannten Gruppe helfen mein Team und ich durch sogenannte "1:1-Hypnose-Coachings", ihre Themen zu überwinden. Der zweiten Gruppe bringen wir in unserer Hypnose-Ausbildung die Kunst der Hypnose bei, und dabei vor allem die zielgerichtete und verantwortungsvolle Anwendung.

Birgt die Hypnose auch Gefahren? Kann auch etwas schieflaufen?

Mr. Yasin: Jemanden in eine Hypnose zu versetzen, bringt eine große Verantwortung mit sich. Schließlich ist das Unterbewusstsein dann ungefiltert offen und nimmt alles Gesprochene auf. Eine Aussage wie: Du hörst mit dem Rauchen auf, weil du keinen Krebs bekommen willst, kann in dem Fall, wenn es die Person nicht schafft, damit aufzuhören, einen falschen Glaubenssatz erzeugen. Deshalb sind die Bilder und Texte auf den Zigarettenschachteln auch nicht der richtige Weg. Zudem nimmt das Unterbewusstsein alles sehr wörtlich, sodass zum Beispiel ein Satz wie „Du bist so motiviert, Du sitzt schon wie auf heißen Kohlen“ dazu führen kann, dass die Person spürt, sie säße tatsächlich auf heißen Kohlen. Das sind zwei Beispiele, die zeigen, wieso Hypnose verantwortungsvoll erlernt und angewendet werden muss.

Sie haben jetzt Ihr erstes Buch veröffentlicht. Auf was können sich die Leser da freuen?

Mr. Yasin: Auf spannende Geschichten aus meiner Praxis und viele inspirierende Tipps, die einfach umzusetzen sind. Das Buch ist für jeden Leser gedacht, der verstehen möchte, wie Hypnose funktioniert, und wie man durch die Übungen "ein besseres Ich" erschaffen kann. Es soll aber auch zeigen, was wir durch unsere Gedanken und Glaubenssätze erreichen können, und wie mächtig und wie wichtig unsere Gedanken sind. Es ist genau das Buch, dass ich mir selbst damals gewünscht hätte.

Was sagen Sie Menschen, die nicht an Hypnose glauben?