| Sänger und Hobbykoch

Von Stephan Braun

Als Sänger ist Thomas Anders auch nach seiner Zeit bei "Modern Talking" deutschlandweit bekannt. Als TV-Koch hatten ihn dagegen wohl niemand auf dem Schirm. Doch genau in diese Rolle schlüpft er nun in "Koch mal ANDERS". Wir haben mit Thomas Anders über die neue SWR-Sendung gesprochen.

Dass Sie sehr gut singen, weiß so ziemlich jeder. Aber kochen?

Tja, auch Künstler haben geheime Vorlieben. Ich koche sehr gerne, das ist mein Hobby. Es entspannt mich, macht mir Freude, ist fast schon ein bisschen meditativ. Vor zweieinhalb Jahren habe ich auch ein Kochbuch herausgebracht. Mir macht das Kochen einfach Spaß!

Bei Ihrer Fernsehsendung "Koch mal ANDERS!" geht es ja nicht nur ums Kochen. Wie kam es zu dieser Show?

Ich war von dem Angebot sofort sehr begeistert. Aber ich weiß auch, in welche großen Fußstapfen ich trete. Denn die Sendung wird sofort in Verbindung gebracht mit alfredissimo! des legendären Alfred Biolek. Es geht aber auch ein bisschen in diese Richtung. Denn eigentlich ist es eine Talksendung, in der gekocht wird. Da ich mich unheimlich gerne mit Menschen unterhalte, macht mir ein solches Format auch sehr viel Spaß. In einer Küchenatmosphäre locker zu plaudern, dazu ein Glas Wein – ich glaube, dabei meinen Gästen auch Facetten herauszulocken, die man so noch nicht kannte. Die Zuschauer erfahren die ein oder andere Anekdote aus dem Leben eines Prominenten.

Haben Sie sich Ihre Gäste selbst ausgesucht?

Die Redaktion hat eine tolle Vorauswahl getroffen, ich durfte aber auch Vorschläge machen. Bis auf Meltem Kaptan habe ich alle anderen Gäste schon vor den Sendungen persönlich gekannt. Deshalb hatte ich immer das Gefühl: Komm zu mir in die Küche und wir quatschen ein bisschen!

Und die Rezepte?

Die Rezepte sind alle von meinen Gästen. Sie sollen ihre Lieblingsrezepte mitbringen oder das, was sie gerne essen. Ich passe mich an. Manchmal bin ich auch nur eine Art Beikoch, denn wenn jeder sehr aufwendig kochen würde, dann kämen wir nicht zum Reden. Insgesamt ist die Sendung dadurch wirklich sehr unterhaltsam. Wir zeigen, dass Kochen manchmal ganz einfach sein kann und vor allem Spaß macht.

Und indirekt verbreiten Sie damit auch eine starke Botschaft!

Ja, denn es ist oft wirklich einfach, zu kochen. Wir müssen wegkommen von der Mikrowellen- und Convenience-Kultur. Die Gerichte, die wir kochen, sind alle richtig klasse und können gut nachgekocht werden.

Was ist denn Ihr Lieblingsgericht?

Ein echtes Lieblingsgericht habe ich nicht. Ich traue mich an alles ran. Da ich mir das Kochen selbst beigebracht habe, bin ich sehr offen für neue Gerichte.

Auf was dürfen sich Ihre Fans denn in diesem Jahr noch freuen?

Zum Beispiel auf mein Duettalbum mit Florian Silbereisen, das am 13. März auf den Markt kommt. Nach unseren beiden erfolgreichen Singles haben wir jetzt zusammen ein komplettes Album fertig gemacht. Und dann stehen für mich größere Touren an, durch Russland zum Beispiel und auch durch Amerika. Aber auch hier in Deutschland habe ich einige Shows und Fernsehauftritte. Ich werde ein sehr ausgefülltes Jahr haben.