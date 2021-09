Tim Kalkhof: "Seinen 'Platz im Leben' sucht man wahrscheinlich ein Leben lang"

Die Comedyserie "Nix Festes" um eine Berliner WG geht mit acht neuen Folgen in die zweite Staffel. Wir haben mit Tim Kalkhof, der Basti spielt, über die Serie gesprochen.

In "Nix Festes 2" suchen fünf Freunde ihren Platz im Leben. Haben Sie Ihren schon gefunden?

Ich denke, seinen "Platz im Leben" sucht man wahrscheinlich ein Leben lang. Das ist für mich nichts Konstantes, sondern eher etwas, was sich immer wieder verändert. Mein Lieblingsplatz in meinem Leben allerdings ist mein Haus in Spanien. Allein oder mit Menschen, die ich liebe.