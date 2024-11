Tina Ruland über ihre "besondere Reise" bei "Destination X"

Alle Infos zur neuen ProSieben-Show

„Destination X“: Blind-Roadtrip mit Hinweisen und Hindernissen

„Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen“, reimte einst Dichter Matthias Claudius. Aber was ist, wenn der Trip unter erschwerten Bedingungen stattfindet und während der Reise fast alles im Dunkeln bleibt? Genau mit diesem Szenario spielt die neue, von Redseven Entertainment produzierte Abenteuer-Show „Destination X“.

