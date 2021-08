Tobias Moretti: "Vor der Kamera muss man jede private Beziehung ausblenden"

Mag sein, dass ich im Laufe meines Lebens das ein oder andere verdrängt habe, so wie jeder von uns. Aber Leichen habe ich nicht im Keller. Bei der Figur ist das anders: Matteo hatte in seiner Vergangenheit ein Leben, das in schärfstem Gegensatz zu seinem gegenwärtigen steht. In dem Moment, wo die Vergangenheit mit brutaler Härte in seine Gegenwart hineingreift, bricht sein jetziges Leben auseinander.