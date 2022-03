Vize Miss Germany Gina Rühl: "Jeder hat das Recht, gehört zu werden"

Jein. Ich hatte ja durch den Unfall und meine Arbeit als Motivationsrednerin sowie meinen Instagram-Account schon mediale Aufmerksamkeit, aber nicht so krass. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Geschichte so gut ankommen würde. Nach der Entscheidungsverkündigung im Finale kamen gleich zwei Kamerateams auf mich zu, dabei hatte ich nicht mal gewonnen. Das hat mir gezeigt: "Egal, ob du gewinnst oder nicht, du kannst deinen Weg gehen."

Klar, aber ich glaube, es kam teilweise bei Miss Germany so rüber, als würde ich mich hauptsächlich an Menschen mit körperlichen Einschränkungen richten. Dabei ist das nicht so. Man sagt öfter zu mir "Ich weiß, mein Problem ist nicht so groß wie deins". Das ist Blödsinn, denn jeder hat das Recht, gehört zu werden. Und für manch einen ist ein gebrochener Arm genauso eine große Einschränkung wie ein fehlender Arm. Ich möchte gerne eine Stimme sein für alle, die sich vielleicht nicht trauen oder in ihrer Situation ihre Stimme nicht erheben können. Und ich möchte mit meiner Geschichte Mut machen, dass man trotz Rückschlägen im Leben alles schaffen kann.