"Volle Kanne"-Moderator Florian Weiss: "Ich brauche nicht so viel Schlaf"

Seit Anfang des Jahres moderiert Florian Weiss im Wechsel mit Nadine Krüger "Volle Kanne – Service täglich". In der ZDF-Sendung begrüßt er prominente Gäste am Fernseh-Frühstückstisch und präsentiert aktuelle und soziale Themen, Garten- sowie Gesundheitsinfos. Mit welchem Gast er bei "Volle Kanne" gerne mal frühstücken würde, hat er prisma im Interview verraten.

Ehrlich gesagt ja. Ich stehe selten später auf als um 7 oder um halb 8. Gestern Abend war ich bis 1.30 Uhr wach, weil ich noch ein Video fertiggemacht habe, und ich war trotzdem früh wach. Ich brauche nicht so viel Schlaf.

Es gibt keinen Menschen, der jeden Morgen mit guter Laune aufwacht, auch nicht der gut gelaunte Morgensendungsonkel. Ich habe Rituale, allerdings trinke ich morgens keinen Kaffee, sondern ein Glas lauwarmes Wasser mit einem Schuss frisch gepresster Zitrone. Dann warte ich erst mal eine Dreiviertelstunde, bis ich einen Apfel oder eine Banane esse. Ich ernähre mich pflanzenbasiert, es kann auch mal ein Brot mit Hummus sein. Das Tolle an "Volle Kanne" ist, dass ich da frühstücken kann, da bekommt man berufsbedingt immer etwas hingestellt. Und ich esse das auch in der Sendung. Also unsere "Deko" (lacht).