| Musiker (BAP)

Von Stephan Braun

Im September erscheint das neue Album von BAP. prisma-Chefredakteur Stephan Braun hat Frontmann Wolfgang Niedecken in Köln zum Interview getroffen und ihn direkt mal nach dem Namen des Albums gefragt.

Im Video sprechen die beiden außerdem über Sehnsucht nach Auftritten, Autokino-Konzerte und Niedeckens 70. Geburtstag im kommenden Jahr. Zudem erklärt Niedecken, warum der Erscheinungstag von "Alles fließt" ein ganz besonderes Datum für ihn ist.

Weshalb heißt Ihr Album "Alles fließt"?

Vielleicht, weil ich seit Jahren mit Blick auf den Rhein meine Texte schreibe. Denn wenn die Uferbäume ihre Blätter abgeworfen haben, habe ich freien Ausblick auf den Rhein. Dieser Fluss hat mich von meiner Kindheit an immer fasziniert und auch inspiriert.

Was ist am neuen Album besonders?

Ich habe das Gefühl, dass es total aus einem Guss ist und die verschiedenen Facetten von mir und der Band so zeigt, wie wir momentan sind. Das, was wir in den frühen 80ern gemacht haben, haben wir analysiert und als Fundament für die neuen Songs genommen.

Niedeckens BAP: "Alles fließt", ab 18. September erhältlich