Mit einer Karte in gleich 28 Museen – mit dem Kombi-Ticket "auf ins museum" ist das möglich. Besitzer des Tickets, das für 25 Euro erhältlich ist, können 28 Museen im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande besuchen.

Iniitiert wurde das Ganze vom Kulturbüro der Region Aachen. Das Kombi-Ticket ist bei den einzelnen Museen aus den Bereichen Kunst, Geschichte, Natur und Technik (vier in Ostbelgien, sieben in der NL-Provinz Limburg, 17 in der Region Aachen) und online erhältlich. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann das Kombi-Ticket direkt online erhalten, auch in einer Geschenkverpackung. www.aufinsmuseum.eu

prisma und die Region Aachen verlosen unter allen Anrufern 20 x zwei Kombi-Tickets für die 28 Museen im Dreiländereck. Einfach bis zum 28.8.2020 unter der Telefonnummer 01379/888510* anrufen und mit etwas Glück gewinnen.

