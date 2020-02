| Verlosung

prisma und die Mehr-BB Entertainment Group verlosen einen Gastauftritt und Premierentickets.

Die Liebesgeschichte um Superstar Rachel Marron und ihren Bodyguard Frank Farmer kommt von der Leinwand auf die Bühne: "Bodyguard – Das Musical" ist vom 17. April bis 3. Mai im Colosseum Theater in Essen zu sehen. Mehr Infos und Tickets unter www.bodyguard-musical.de.

Wahre Bodyguard-Fans haben mit prisma und dem Musical-Produzenten – die Mehr-BB Entertainment Group – jetzt die Chance, einmal im Musical-Welterfolg am Freitag, 24. April, im Colosseum Theater mitzuspielen. Mitmachen kann jeder mit einer gewissen Grundfitness, der über 18 Jahre alt ist. Der Gewinner – oder die Gewinnerin – wird in der Szene "im Edison Club" während des ersten Akts mitwirken. Der Sieger kann sich auf ein Warm-up mit den Stars und einen Besuch hinter den Kulissen freuen. Zusätzlich bekommt er vier Tickets für sich und seine Begleitung.

Bewerbungen mit Foto, biografischen Eckdaten und dem schönsten persönlichen Bodyguard-Moment können bis zum 20. März an BB Promotion GmbH, Komödienstraße 11, 50667 Köln unter dem Stichwort "Bodyguard Rolle" oder per E-Mail an susanne.incze@mehr-bb-entertainment.de gerichtet werden. Der Bewerber sollte am 24. April ab 15 Uhr Zeit haben.

Verlosung

Zusätzlich zur Gastrolle verlost prisma drei mal zwei Tickets für die Premiere von "Bodyguard – Das Musical" am 17. April in Essen. Einfach bis zum 6.3.2020 unter 01379/88 50 27* anrufen. Viel Glück!

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.