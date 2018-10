| Verlosung

50 Jahre "1968". So lange ist es her, dass die Bundesrepublik die größten Umwälzungen seit ihrer Gründung erlebte. Die Ausstellung "Mode 68. Mini, Sexy, Provokant" des LVR-Industriemuseums zeigt ab dem 28. Oktober in der Textilfabrik Cromford in Ratingen, wie sich die Kleidung in dieser Zeit wandelte. Infos können Sie unter www.mode68.lvr.definden.

Dabei warten mehr als 150 Kleidungs-stücke und Accessoires auf die Besucher. Zusammen mit umfangreichem Bild- und Filmmaterial sowie interaktiven Duftstationen werden die Sechziger zwischen Protest und Flower-Power wieder lebendig.

prisma und das LVR-Industriemuseum verlosen fünf Ausstellungskataloge inklusive je zweier Freikartenfür die Schau und als Hauptgewinn eine exklusive Privatführung durch die Ausstellung. Einfach bis zum 9. November anrufen und gewinnen: 01379/888510*

