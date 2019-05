| Verlosung

Am Pfingstwochenende steht Düsseldorf ganz im Zeichen der Musik: Die 27. schauinsland-reisen Jazz Rally (6. bis 9. Juni) bringt auf 30 Bühnen verschiedenste Stilrichtungen des Jazz, Funk, Soul und Reggae in die Stadt.

prisma und der Festivalveranstalter Destination Düsseldorf verlosen 2 x 1 Wochenende in Düsseldorf an Pfingsten mit zwei Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel für jeweils 2 Personen (7.6. – 9.6.), 1 x pro Tag Verpflegung im Künstler-, VIP- und Medientreff, Wochenendticket für die Jazz Rally, Zugang zum VIP-Bereich von schauinsland- reisen für das Konzert von Aloe Blacc am 8.6. inklusive Verpflegung.

Alle, die Top Acts wie Aloe Blacc, Nik West oder Third World live erleben möchten, können sich unter www.duesseldorfer-jazzrally.de informieren.

