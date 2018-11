| Verlosung

Wer an Nürnberg denkt, denkt auch an Lebkuchen – und das nicht nur in Deutschland. Ihren guten Ruf in aller Welt verdanken die würzigen Köstlichkeiten zum großen Teil dem Nürnberger Traditionsunternehmen Lebkuchen-Schmidt. Seit mehr als 90 Jahren schickt Lebkuchen-Schmidt seine feinen Produkte auf die Reise – von Amberg bis Zwickau genauso zuverlässig wie von Andorra bis Zypern.

Bei Lebkuchen-Schmidt legt man allergrößten Wert auf Qualität. So finden bei der Herstellung ausschließlich beste Zutaten Verwen-dung, die nach sorgsam gehüteten Rezepten von den Bäckermeistern des Traditionsunternehmens verarbeitet werden. Alle Zutaten werden bei "auf Herz und Nieren" geprüften Lieferanten eingekauft und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Um dem eigenen Anspruch, Qualität von Menschen für Menschen zu liefern, gerecht zu werden, verwendet Lebkuchen-Schmidt darüber hinaus Zutaten, die in keinem Qualitätslehrbuch zu finden sind: Einfühlungsvermögen für die Wünsche der Kunden, ein kreatives Team und vor allem Leidenschaft für gute Produkte.

Bunte Nürnberg-Truhe

Diese Qualitätsphilosophie merkt man auch den feinen Gebäckspezialitäten der Bunten Nürnberg-Truhe an. Das fängt bei der äußeren Gestaltung der lackierten Metalltruhe an. Die bunte Stadtsilhouette hebt sich mit Tiefenwirkung vom nächtlichen Sternenhimmel ab und strahlt den Betrachter förmlich an. Im Innern wechseln sich süße Schokolebkuchen (250 g) und Dessert-Lebkuchen (250 g) mit feinwürzigem Spekulatius (125 g) ab und zartschmelzende Nougatknöpfchen (175 g) mit gefülltem Schokofruchtgebäck (200 g). Als weitere Köstlichkeit lockt das Dürer-Brot mit Vollmilchschoko-Boden (200 g) zum Naschen: Nürnberger Weihnachtsspezialitäten perfekt in Szene gesetzt.

prisma und Lebkuchen-Schmidt verlosen 100x die Bunte Nürnberg-Truhe. Einfach bis zum 23. November anrufen und gewinnen: 01379/885020*

