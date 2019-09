STILVOLL PRÄSENTIEREN

Echte Sammelleidenschaft kann schnell die eigenen vier Wände sprengen. Wer nicht möchte, dass die geliebten Stücke im Keller lagern, setzt auf eine stilvolle Präsentation. Ausgewählte Figuren etwa kommen in hübschen Vitrinen zur Geltung. Spiegel, Teller und Vasen glänzen auf schmalen Boards an der Wand. Indirekte Beleuchtung rückt die Sammlung ins rechte Licht. Münzen und Briefmarken in edlen ledergebundenen Mappen machen sich gut im Regal.